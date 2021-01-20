Испания

Хавбек прокомментировал работу специалиста.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос высказал свое мнение о работе экс-менеджера команды Хулена Лопетеги.

"Отставка Хулена причинила мне много боли, потому что он первоклассный тренер и потрясающий человек. Я считаю, что его единственный плохой момент в карьере пришелся на период работы в Реале.

Лопетеги проделал замечательную работу в команде, но ему просто не повезло. Я был очень рад за него, когда он выиграл Лигу Европы во главе Севильи. Хулен заслужил эту победу", — приводит слова Крооса AS.

Напомним, Лопетеги возглавляет Севилью, добыв в прошлом сезоне победу в Лиге Европы. Ранее сообщалось, что "нервионцы" продлили контракт с тренером.