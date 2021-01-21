Вильярреал - Гранада, getty images
21 января 2021, 00:23
В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал сыграл вничью с Гранадой (2:2).
В первом тайме команды обменялись голами. Счет открыл Сольдадо на 21-й минуте, а Пенья его сравнял спустя восемь минут.
На 65-й минуте вперед уже вышел Вильярреал. Гол на счету Гомеса с 11-метровых. Однако Кенеди через 10 минут снова установил на табло ничейный счет.
На 90+2 минуте Алькасер имел шанс забить, пожалуй, победный гол, но нереализовал пенальти.
Вильярреал — Гранада 2:2
Голы: Пенья, 29, Гомес, 65 - Сольдадо, 21, Кенеди, 75
Вильярреал: Асенхо, Педраса, Пау Торрес, Фойт, Пенья, Капу (Коклен, 88), Тригерос (Пино, 80), Мойсес Гомес (Пако Алькасер, 88), Парехо, Альбиоль, Фер Ниньо (Бакка, 59).
Гранада: Руй Силва, Фулькье, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Милья, Эррера, Монторо (Этеки, 79), Мачис, Сольдадо (Молина, 78), Суарес (Кенеди, 55).
Предупреждения: Милья, Эррера, Тригерос, Мачис, Коклен.
Удаление: Этеки