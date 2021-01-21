Испания

Завершился очередной матч чемпионата Испании

В рамках 19-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал сыграл вничью с Гранадой (2:2).

В первом тайме команды обменялись голами. Счет открыл Сольдадо на 21-й минуте, а Пенья его сравнял спустя восемь минут.

На 65-й минуте вперед уже вышел Вильярреал. Гол на счету Гомеса с 11-метровых. Однако Кенеди через 10 минут снова установил на табло ничейный счет.

На 90+2 минуте Алькасер имел шанс забить, пожалуй, победный гол, но нереализовал пенальти.

Вильярреал — Гранада 2:2

Голы: Пенья, 29, Гомес, 65 - Сольдадо, 21, Кенеди, 75

Вильярреал: Асенхо, Педраса, Пау Торрес, Фойт, Пенья, Капу (Коклен, 88), Тригерос (Пино, 80), Мойсес Гомес (Пако Алькасер, 88), Парехо, Альбиоль, Фер Ниньо (Бакка, 59).

Гранада: Руй Силва, Фулькье, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Милья, Эррера, Монторо (Этеки, 79), Мачис, Сольдадо (Молина, 78), Суарес (Кенеди, 55).

Предупреждения: Милья, Эррера, Тригерос, Мачис, Коклен.

Удаление: Этеки