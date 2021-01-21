Испания

Экс-голкипер оценил игру футболиста в дебютном матче за Реал.

Экс-голкипер Мариуполя Рустам Худжамов высказал свое мнение об игре голкипера Реала Андрея Лунина в его дебютном матче против Алькояно (1:2).

"В моменте с первым голом никакой вины Лунина нет. На ближней штанге было достаточно много игроков, которые не давали ему возможности выйти на мяч. На перехват он также не должен был выходить: как вратарь он обязан был перекрывать ближний угол и смещался по траектории мяча.

Ошибка защитников, которые дали выиграть мяч на ближней штанге и не закрыли дальнюю. Андей просто смещался на подачу, а там уже без шансов среагировать. Кроме того, я так понимаю, он плохо видел момент, когда игрок соперника выигрывал мяч.

Второй гол — 50 на 50 относительно ошибки Андрея. Первое хочу сказать о том, как давно он не играл, и это сказалось на его действиях на выходах: как он добирался до мяча, не так четко играл. В этом эпизоде он принял решение идти на перехват, но атакующий игрок оказался быстрее.

В принципе, делал он все правильно: играл на опережение, шел на мяч, но чуть не рассчитал. Прострел шел с линии штрафной и было сложно, может, Лунин где-то должен был сыграть быстрее. Но повторюсь, не считаю, что это его вина", — цитирует Худжамова сайт телеканалов Футбол.

Ранее сообщалось, что украинский футболист получил одну из худших оценок в прошедшем поединке.