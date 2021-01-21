Испания

Украинец с поражения дебютировал за клуб.

В рамках 1/16 финала Кубка Испании Реал в гостях уступил Алькояно (2:1) и вылетел из турнира.

Этот матч стал дебютным для украинца Андрея Лунина за "королевский клуб". Авторитетный портал SofaScore раздал оценки футболистам после матча.

Лучшим на поле, однозначно, стал 41-летний кипер хозяев Хосе Хуан с баллом 9,2.

У его визави Андрея Лунина оценка 6,5. Ниже эксперты оценили лишь игру Одриосолы — 6,3 и Винисиуса — 6,4. Лучшим в Реале стал Васкес с оценкой 8,9.

Отметим, что Лунин стал вторым самым молодым вратарем-дебютантом при Зидане.

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