Завершился очередной поединок испанского чемпионата.
Матч Валенсия - Осасуна, Getty Images
21 января 2021, 21:53
Валенсия принимала Осасуну в рамках 19-го тура Ла Лиги.
Под конец первой половины встречи гости сумели открыть счет в матче благодаря голу Каллери. Форвард оказался в нужный момент в нужном месте и пробил точно под перекладину.
Хозяева отыгрались лишь на 69-й минуте. Защитник Осасуны Унаи Гарсия неудачно прервал передачу соперника, переправив мяч в собственные ворота.
По итогу поединка Валенсия располагается на 14-м месте в турнирной таблице (19 очков). Осасуна же продолжает свое пребывание в зоне вылета — 19-я позиция и 16 баллов в активе.
Валенсия — Осасуна 1:1
Голы: Гарсия (автогол), 69 — Каллери, 42
Валенсия: Доменек — Коррейя, Габриэль, Диахаби, Гайа — Васс, Солер, Рачич (Мусах), Черышев (Гедеш) — Ли (Гамейро), Гомес
Осасуна: Эррера — Видаль, Гарсия, Ронкалья, Круз — Торро, Торрес (Перес), Монкайола (Ойер), Мартинес Кальво (Барха), Гарсия (Санчес) — Каллери
Предупреждения: Васс — Видаль, Круз, Санчес