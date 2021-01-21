Испания

Завершился очередной поединок испанского чемпионата.

Валенсия принимала Осасуну в рамках 19-го тура Ла Лиги.

Под конец первой половины встречи гости сумели открыть счет в матче благодаря голу Каллери. Форвард оказался в нужный момент в нужном месте и пробил точно под перекладину.

Хозяева отыгрались лишь на 69-й минуте. Защитник Осасуны Унаи Гарсия неудачно прервал передачу соперника, переправив мяч в собственные ворота.

По итогу поединка Валенсия располагается на 14-м месте в турнирной таблице (19 очков). Осасуна же продолжает свое пребывание в зоне вылета — 19-я позиция и 16 баллов в активе.

Валенсия — Осасуна 1:1

Голы: Гарсия (автогол), 69 — Каллери, 42

Валенсия: Доменек — Коррейя, Габриэль, Диахаби, Гайа — Васс, Солер, Рачич (Мусах), Черышев (Гедеш) — Ли (Гамейро), Гомес

Осасуна: Эррера — Видаль, Гарсия, Ронкалья, Круз — Торро, Торрес (Перес), Монкайола (Ойер), Мартинес Кальво (Барха), Гарсия (Санчес) — Каллери

Предупреждения: Васс — Видаль, Круз, Санчес