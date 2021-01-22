Испания

Победитель встречи определился на 89-й минуте.

Завершился поединок 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский Атлетико отправился в гости к Эйбару.

После гола голкипера хозяев Марко Дмитровича с пенальти на 12-й минуте встречи "матрасникам" удалось не только сравнять счет, но и одержать свою пятую победу подряд в чемпионате Испании.

Главным героем встречи стал нападающий Атлетико Луис Суарес, который забил свой первый гол в этом матче в конце первого тайма, а затем оформил дубль благодаря реализованному пенальти с помощью паненки в преддверии финального свистка.

Эйбар — Атлетико 1:2

Голы: Дмитрович, 12 (пен) — Луис Суарес, 40, 89 (пен)

Эйбар: Дмитрович, Оливейра, Арбилья, Бигас, Посо, Альварес, Инуи, Диоп (Леон, 90), Экспосито, Кике Гарсия, Муто (Энрик, 77).

Атлетико: Облак, Савич, Врсалько, Хименес, Фелипе, Лемар (Жоау Феликс, 46), Карраско, Сауль, Льоренте, Корреа (Торрейра, 46), Суарес (Кондогбиа, 90).

Предупреждения: Арбилья, Кике Гарсия - Фелипе, Савич, Посо.