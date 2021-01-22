Завершился матч 20-го тура Примеры.
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22 января 2021, 23:48
В поединке 20-го тура чемпионата Испании Леванте на своем поле разошелся результативной ничьей с Вальядолидом.
Леванте — Вальядолид 2:2
Голы: Гомес, 62, Рохер, 83 — Алькарас, 73, Плано, 78
Леванте: Фернандес — Мирамон (Барди, 84), Дуарте, Везу, Клерк — де Фрутос (Сон, 64), Радоя, Мальса (Мелеро, 79), Моралес (Рочина, 84) — Рохер, Гомес (Леон, 78)
Вальядолид: Масип — Начо, Гонсалес, Фернандес, Перес — Плано (Кике, 90+1), Алькарас, Вилья (Салазар, 64), Мичел, Орельяна (Эрвиас, 64) — Вайсман
Предупреждения: Тони