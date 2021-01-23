Испания

В 20-м туре чемпионата Испании хозяева слишком рано поверили в успех.

В 20-м туре Примеры Реал Сосьедад забил два мяча Бетису и посчитал дело сделанным, однако андалусийцы сдаваться не собирались.

Когда баски начали проводить тактические замены, надеясь спокойно довести поединок до победы, в составе гостей на поле появился нестареющий Хоакин. И в итоге легендарный ветеран сначала ассистировал Каналесу, а уже в компенсированное время сравнял счет.

Реал Сосьедад — Бетис 2:2

Голы: Исак, 48, Оярсабаль, 57 — Каналес, 86, Хоакин, 90+2.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель (Сальдуа, 66), Субельдия, Ле Норман, Монреаль — Гуриди, Гевара, Мерино (Субименди, 77) — Порту (Янузай, 83), Исак (Хон, 83), Оярсабаль (Барренечеа, 77).

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Руис, Миранда — Лайнес (Родри, 66), Акуоку (Карвалью, 56), Каналес, Гуардадо (Тельо, 56) — Фекир (Хоакин, 78) — Морон (Санабрия, 67).

Предупреждения: Мерино, Сальдуа — Акуоку, Миранда.

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