Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

Реал Мадрид добыл разгромную победу над Алавесом в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечные Зинедина Зидана отправили в ворота соперника четыре мяча, тогда как Алавесу удалось лишь единожды забить в этом матче.

Смотрите видео голов и обзор матча Алавес — Реал Мадрид:

Алавес – Реал 1:4

Голы: Хоселу, 60 — Каземиро, 15, Бензема, 41, 70, Азар, 45+1.

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Лагуардия, Наварро (Сайнс, 46) — Риоха (Перес, 46), Пина (Понс, 73), Батталья (Гарсия, 46), Агиррегабириа — Эдгар, Хоселу (Дейвенсон, 79).

Реал: Куртуа — Менди, Милитао, Варан, Васкес — Модрич (Иско, 77), Каземиро, Кроос — Азар (Винисиус, 63), Бензема, Асенсио (Одриосола, 77).

Предупреждения: Наварро, 10, Гарсия, 49, Лагуардия, 80, Сайнс, 85 Мендес, 90+1 — Милитао, 58, Менди, 86 Бензема, 88.