Испания

Представляем вашему вниманию результат поединка 20-го тура чемпионата Испании.

В поединке 20-го тура испанской Ла Лиги Гранада отправилась в гости к Осасуне, где потерпела поражение со счетом 3:1.

Хозяева отправили в ворота соперника три мяча, чего оказалось более чем достаточного для того, чтобы обеспечить себе победный результат.

Осасуна — Гранада 3:1

Голы: Будимир, 27, 39, Монкайола, 86 — Суарес, 50

Осасуна: Эррера, Унаи Гарсия, Санчес (Хуан Крус, 46), Давид Гарсия, Ронкалья, Иньиго Перес (Монкайола, 68), Ойер Санхурхо, Хони Родригес (Рубен Гарсия, 45), Торро, Барха (Роберто Торрес, 81), Будимир (Кальери, 46).

Гранада: Руй Силва, Фулькье (Кини, 46), Херман Санчес, Нева (Сольдадо, 81), Вальехо (Молина, 46), Монторо, Милья, Мачис, Кенеди (Пуэртас, 81), Дуарте, Суарес (Вико, 85).

Предупреждения: Санчес, Ронкалья, Кальери, Торро - Вальехо, Фулькье, Дуарте

Удаление: Ронкалья, 88.