Стали известны стартовые составы на матч Атлетико — Валенсия.
Жоау Фелиш, Getty Images
24 января 2021, 21:21
В рамках 20 тура ЛаЛиги состоится матч между Атлетико и Валенсией.
Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч.
Атлетико: Облак — Эрмосо, Зименес, Савич, Врсалько — Карраско, Льоренте, Коке, Лемар — Фелиш, Суарес.
Замены: Грбич, Сан-Роман, Витоло, Дембеле, Кондогбиа, Корреа, Лоди, Фелипе, Сауль, Торрейра, Эррера.
Валенсия: Доменек — Гайа, Диахаби, Габриэль, Коррейя — Черышев, Рачич, Солер, Мусах — Вальехо, Гомес.
Замены: Риверо, Бланко, Гамейро, Гедеш, Санмартин, Джейсон, Коиндреди, Лато, Ли, Молина, Собрино, Эскердо.
Отметим возвращение Жоау Фелиша в стартовый состав "матрасников". Португалец попал в стартовую обойму матча ЛаЛиги впервые в 2021 году. Его партнером в атаке стал сегодняшний именинник Луис Суарес. Предлагаем пройти наш тест про уругвайского суперфорварда.
Матч Атлетико — Валенсия состоится 24-го января в 22:00 по киевскому времени.