Испания

Стали известны стартовые составы на матч Атлетико — Валенсия.

В рамках 20 тура ЛаЛиги состоится матч между Атлетико и Валенсией.

Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч.

Атлетико: Облак — Эрмосо, Зименес, Савич, Врсалько — Карраско, Льоренте, Коке, Лемар — Фелиш, Суарес.

Замены: Грбич, Сан-Роман, Витоло, Дембеле, Кондогбиа, Корреа, Лоди, Фелипе, Сауль, Торрейра, Эррера.

Валенсия: Доменек — Гайа, Диахаби, Габриэль, Коррейя — Черышев, Рачич, Солер, Мусах — Вальехо, Гомес.

Замены: Риверо, Бланко, Гамейро, Гедеш, Санмартин, Джейсон, Коиндреди, Лато, Ли, Молина, Собрино, Эскердо.

Отметим возвращение Жоау Фелиша в стартовый состав "матрасников". Португалец попал в стартовую обойму матча ЛаЛиги впервые в 2021 году. Его партнером в атаке стал сегодняшний именинник Луис Суарес. Предлагаем пройти наш тест про уругвайского суперфорварда.

Матч Атлетико — Валенсия состоится 24-го января в 22:00 по киевскому времени.