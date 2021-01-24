Тесты

Проверьте свои знания о легендарном уругвайском футболисте.

Луис Суарес, без сомнения, один из символов эпохи современного футбола, который запомнился не только высококлассной игрой, а и неординарными выходками.

Уругвайский нападающий демонстрирует невероятную результативность во всех клубах, цвета которых он защищал, и серьезный как для футболиста возраст для Суареса не помеха. Сейчас более чем очевидно, что Барселона допустила большую ошибку, списав форварда со счетов. Игрок нашел новый дом в мадридском Атлетико, и на сегодняшний день забил 11 голов в Примере, ведя "матрасников" к чемпионству.

Сегодня этому парню 34 года, и мы предлагаем вам проверить свои знания о нем.



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