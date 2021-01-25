Испания

Подопечные Диего Симеоне продолжают уверенно лидировать в Примере.

Поединок 20-го тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Валенсией на стадионе Ванда Метрополитано завершился волевой победой "матрасников" со счетом 3:1.

Команда Диего Симеоне быстро пропустила мяч от Уроша Рачича, но затем смогла не только отыграться, но и увеличить свое преимущество в счете. В середине первого тайма счет сравнял Жоау Фелиш, а во втором забитыми мячами отметились Луис Суарес и Анхель Корреа.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Атлетико – Валенсия 3:1

Голы: Фелиш, 23, Суарес, 54, Корреа, 72 — Рачич, 11.

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес, Савич, Врсалько (Лоди, 46) — Карраско, Льоренте (Кондогбиа, 75), Коке, Лемар (Торрейра, 85) — Фелиш (Корреа, 62), Суарес.

Валенсия: Доменек — Гайа, Диахаби (Гильямон, 47), Габриэль, Коррейя — Черышев (Гедеш, 58), Рачич (Коиндреди, 80), Солер, Мусах (Джейсон, 79) — Вальехо (Гамейро, 79), Гомес.

Предупреждения: Врсалько, 31, Савич, 76.