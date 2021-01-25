Испания

В арендное соглашение будет включена опция обязательного выкупа футболиста.

Севилья окончательно договорилась с Аталантой об аренде полузащитника Алехандро Гомеса, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, Севилья арендует 32-летнего аргентинца до конца нынешнего сезона с обязательным правом выкупа футболиста за восемь миллионов евро.

Ранее Гомес согласовал личные условия контракта с "нервионцами", согласно которому он будет зарабатывать по 3 млн евро за сезон до 2023 года.

Также ситуацию с Гомесом недавно прокомментировал наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини, с которым у него возник конфликт в конце прошлого года.