Каталонцы шокировали общественность опубликованными данными.
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26 января 2021, 07:30
Текущее финансовое положение каталонской Барселоны нередко ставилось темой для серьезных дискуссий на всех уровнях футбольной общественности. Однако, опубликованный клубом ежегодный финансовый отчет только усилил тревогу относительно ситуации с деньгами в стане "блаугранас".
Ключевым моментом данного документа испанское издание Marca называет общую сумму долговых обязательств клуба в размере 1,173 млрд евро, из которых 730 млн евро — займы на краткосрочной основе.
При этом, Барселона задолжала из этой суммы кредитным учреждениям 265 млн евро, 2,5 млн евро — обязательства по ценным бумагам и выпущенным облигациям, 164 млн евро — долги перед спортивным персоналом клуба, а остальная сумма покрывала иные статьи расходов на содержание команды.
Каталонский клуб, как финансовая структура, завершил прошлый сезон с чистым долгом в 488,4 млн евро, в результате чего уже сейчас вынужден вести активные переговоры со своими кредиторами о вопросе отсрочки выплат по своим обязательствам, мотивируя это воздействием пандемии коронавируса COVID-19.
Большая часть кредиторов согласилась отложить взыскание средств, как минимум, до конца текущего сезона, а с остальными клуб все еще пытается прийти к общему знаменателю.
При этом, Барселона рассчитывала получить внушительную подпитку своих финансовых возможностей за счет возвращения публики на трибуны, чего в ближайшей перспективе не намечается. Заложенная в бюджет прибыль по данному статье доходов составляла 56 млн долларов, при условии 25%-й заполняемости к февралю, и 50%-й — к маю 2021 года.
В ближайшее время внутри менеджмента каталонского клуба будут заняты процессом подготовки к выборам президента клуба, которые не состоялись в заданный срок, 24 января, из-за новых мер по борьбе с распространением COVID-19, введенных правительством Испании.