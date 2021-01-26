Испания

Каталонцы шокировали общественность опубликованными данными.

Текущее финансовое положение каталонской Барселоны нередко ставилось темой для серьезных дискуссий на всех уровнях футбольной общественности. Однако, опубликованный клубом ежегодный финансовый отчет только усилил тревогу относительно ситуации с деньгами в стане "блаугранас".

Ключевым моментом данного документа испанское издание Marca называет общую сумму долговых обязательств клуба в размере 1,173 млрд евро, из которых 730 млн евро — займы на краткосрочной основе.

При этом, Барселона задолжала из этой суммы кредитным учреждениям 265 млн евро, 2,5 млн евро — обязательства по ценным бумагам и выпущенным облигациям, 164 млн евро — долги перед спортивным персоналом клуба, а остальная сумма покрывала иные статьи расходов на содержание команды.

Каталонский клуб, как финансовая структура, завершил прошлый сезон с чистым долгом в 488,4 млн евро, в результате чего уже сейчас вынужден вести активные переговоры со своими кредиторами о вопросе отсрочки выплат по своим обязательствам, мотивируя это воздействием пандемии коронавируса COVID-19.

Большая часть кредиторов согласилась отложить взыскание средств, как минимум, до конца текущего сезона, а с остальными клуб все еще пытается прийти к общему знаменателю.

При этом, Барселона рассчитывала получить внушительную подпитку своих финансовых возможностей за счет возвращения публики на трибуны, чего в ближайшей перспективе не намечается. Заложенная в бюджет прибыль по данному статье доходов составляла 56 млн долларов, при условии 25%-й заполняемости к февралю, и 50%-й — к маю 2021 года.

В ближайшее время внутри менеджмента каталонского клуба будут заняты процессом подготовки к выборам президента клуба, которые не состоялись в заданный срок, 24 января, из-за новых мер по борьбе с распространением COVID-19, введенных правительством Испании.