Испания

Имя нового президента клуба узнать 24 января не удастся.

Из-за новых карантинных мер, принятых правительствами Испании и Каталонии, около половины избирателей не смогут добраться до избирательных участков, чтобы отдать свой голос за одного из трех кандидатов на пост президента Барселоны, вышедших в финал — сообщает AS.

В Испании продлили запрет на перемещения жителей за пределы своих муниципалитетов, за исключением рабочих, учебных или медицинских нужд, а 45% избирателей живут за пределами муниципалитетов, где размещены избирательные участки.

В пятницу, 15 января, в 20:00 по киевскому времени должна пройти встреча трех кандидатов, вышедших в финал, Виктора Фонта, Жоана Лапорты и Тони Фрейша, на которой они должны решить дальнейшую судьбу выборов.

Фаворитом выборов считается Лапорта, собравший в свою поддержку 9 625 подписей. Фонта поддержал 4 431 избиратель, а Фрейша 2 634.

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