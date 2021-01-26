Испания

Каталонцы явно не соблюдают баланс между собственной прибылью и расходами на трансферы.

Опубликованная ранее информация о тяжелом финансовом положении каталонской Барселоны, о котором стало известно из ежегодного финансового отчета, была дополнена журналистами испанского издания Marca, с целью уточнения отдельной составляющей долговых обязательств в виде обязательных выплат за трансферы футболистов.

Финальной цифрой по платежам в краткосрочной перспективе в адрес других клубов для "блаугранас" стала сумма 126 млн евро, что в долгосрочном проекте может развиться в задолженность в 197 млн евро.

Поскольку в отчете размещены данные по состоянию на 30 июня 2020 года, то точно невозможно определить отдельные условия оплаты футболистов, а также суммы отчислений, которые уже были выплачены клубом на данный момент. Однако необходимость расстаться с вышеуказанным объемом денежных средств на данную статью расходов по ходу текущего сезона это не снимает.

Так, благодаря опубликованным данным, стало известно, что каталонский клуб все еще должен выплатить английскому Ливерпулю 29,254 млн евро за трансфер Филиппе Коутиньо, который перешел в команду зимой 2018 года за сумму отступных в размере 145 млн евро.

Бразилец — не единственный, за кого продолжает быть должна Барселона. В частности, клуб все еще должен мадридскому Атлетико 5 млн евро в качестве платы за преференциальные права, возникшие во время скандального перехода французского нападающего Антуана Гризманна.

"Блаугранас", помимо прочего, также должны передать амстердамскому Аяксу 16 млн евро за переход Фрэнки де Йонга, почти 10 млн евро французскому Бордо за бразильца Майкона, 8 млн евро за Артура в адрес бразильского Гремио и почти 10 млн евро за португальца Тринкана составляют долги Браге.

Однако подобные финансовые задолженности не являются редким явлением, поэтому у Барселоны имеется свой ряд должников. Наиболее крупный из их числа — санкт-петербургский Зенит, который до сих пор не выплатил почти 9,5 млн евро за трансфер бразильца Малкома. Кроме того, подобным отличились туринский Ювентус — 5,7 млн евро за Артура Мело и 4 млн евро за Алехандро Маркеса, а также Хетафе — почти 6 млн евро за Марка Кукурелью.

В целом долги других клубов в адрес Барселоны достигают лишь отметки в 46 млн евро, что точно не сможет в полной мере покрыть расходную часть команды.