Испания

Представляем тактический анализ игры новичка мадридского Атлетико.

Текущее зимнее трансферное окно мадридский Атлетико провел с пользой для своей атаки, заменив опытного испанского форварда Диего Косту, на арендованного за 1,5 млн евро, с последующим правом выкупа, французского форварда Лиона Муссу Дембеле.

Известный в своей сфере деятельности ресурс The Coaches Voice разобрал манеру игры 24-летнего воспитанника футбольной школы ПСЖ, в чьей сравнительно непродолжительной карьере уже было четыре клуба из разных уголков Европы (помимо Франции, форвард на разных уровнях выступал за английский Фулхэм и шотландский Селтик).

Уход Диего Косты поставил Атлетико Мадрид перед необходимостью в поиске нового нападающего, которым в итоге стал футболист Лиона. Однако есть большие сомнения в том, что в столь хрупком возрасте данный переход пойдет ему на пользу.

В ситуации, когда перед игроком будет остро стоять необходимость получать игровое время, он будет бороться за место в стартовом составе с такими игроками, как Луис Суарес, Маркос Льоренте и Жоау Феликс. При этом, достаточно велик риск повторить печальный опыт Альваро Мораты, Рауля Хименеса и Джексона Мартинеса, которые боролись до последнего, но в итоге уступили в жесткой конкуренции внутри коллектива Диего Симеоне.

Сейчас мы говорим только об арендном соглашении за смешные по современным футбольным меркам 1,35 млн фунтов стерлингов, рассчитанном до конца сезона-2020/21, после чего "матрасники" смогут подписать игрока на постоянной основе за базовые 29,9 млн + 4,45 млн фунтов стерлингов в качестве дополнительных бонусов.

"У нас будет время для того, чтобы дать ему понять, что именно мы хотим увидеть от его игры, а пока что — мы позволяем ему наилучшим образом наладить отношения со своими новыми товарищами по команде, — сказал в одном из интервью после заключения сделки Диего Симеоне, — Я вижу, что он взволнован и счастлив. Он играет в роли "девятки", и мы ожидаем от него лучшего из того, благодаря чему он попал в Атлетико Мадрид".

Тактический анализ

Самая сильная сторона Дембеле заключается в перемещениях, которые он совершает в заднем фронте атаки. Он часто позиционирует себя как можно ближе к центру поля, благодаря чему принимает мяч вне досягаемости линии защиты, но при этом располагается в непосредственной близости к чужой штрафной. Он активно использует свои молниеносные ускорения для того, чтобы уйти от опекунов, благодаря чему обеспечивает себя необходимым временем для подготовки удара. Зачастую, он абсолютно спокоен в ситуации один на один с голкипером, поэтому легко достигает своей цели.

Он активно использует игру в "стенку" с партнерами, совершая обманные движения, после чего делает рывок за спину линии обороны — аналогично поведению Ромелу Лукаку. Его ключевая задача — выдернуть своего опекуна из линии защиты, благодаря чему создать пространство для рывка у него за спиной. Он одинаково эффективен как в движениях в глубину, так и обратном направлении — под прямую передачу на ход.

Позиционно, Мусса располагается чуть в правую сторону от своей привычной центральной позиции, благодаря чему избегает лишнего касания для подработки под рабочую правую ногу, как это было бы в случае с левым флангом атаки. При этом, большинство своих голов он все равно проводит из отцентрированных ситуаций.

Нерабочей ногой Дембеле, зачастую, пробивает на силу, однако даже несколько забитых мячей в подобном стиле не дают поводов говорить о том, что левая у него сильнее или даже в равной степени развита, чем правая. Он крайне изобретателен в завершении: может пробить плотным ударом, убрать оппонента на замахе, обвести или перебросить вратаря.

При этом, позиционное расположение футболиста при медленных атаках или фланговых подачах не выдает в нем классического "девятого номера", как воспринимает его Симеоне. Дембеле находится в глубине, где занимает позицию для резкого удара из оттяжки. В таких условиях очевидно, что ему требуется "ложный" партнер, который будет уводить за собой линию обороны соперников, освобождая зону для Муссы.

В противном случае — эффективность действий француза резко падает. Стоит уделить внимание и тому, что форвард предпочитает не играть головой в условиях борьбы с габаритными защитниками при навесах, смещая акцент в сторону завершения ногой.

Дембеле успешно удается играть спиной к воротам, укрывая мяч от защитников в поисках скидки на партнера по команде. Однако, как показывает практика, чем больше касаний мяча он делает непосредственно в завершающей фазе, тем меньшей становится эффективность его действий.

Роль в Лионе

До перехода в мадридский Атлетико, Дембеле сумел оформить 45 голов в 108-и мачтах за французский Лион — по одному голу за 2,4 игры. Этот показателя является несколько меньшим, по сравнению с аналогичными данными его выступлений в шотландском Селтике, где за 94 поединка французом было забито 51 мяч. 93% голов за "детей" пришлись из пределов штрафной площадки, а один из них — выбил Манчестер Сити из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

В Лионе он использовался в качестве обособленного форварда, которого снабжали мячом либо атакующие полузащитники, либо поднимавшиеся из опорной зоны футболисты. Однако, на старте текущей кампании главный тренер Руди Гарсия решил перейти от схемы с тремя центральными защитниками, к построению 4–4–3, в котором Дембеле так и не нашел для себя места.

Танги Ндомбеле, Бертран Траоре и Набиль Фекир на ранних этапах его выступлений в профессиональном французском футболе были главными подносчиками снарядов, однако постепенно линию полузащиты команды Гарсии пополнили Усем Ауар, Лукас Пакета, Мемфис Депай и Бруну Гимараеш, Карл Токо-Экамби и Тино Кадевере, благодаря своему более широкому расположению на поле, оказались более приемлемым вариантом для нового построения команды.

Как результат, предпочитающий располагаться в более оттянутой позиции Дембеле попросту занимал позиции своих партнеров, выполнявших аналогичные перемещения в своих зонах, из-за чего перестал попадать в состав. Фланговые игроки Лиона начинали свои движения в глубокой зоне, из-за чего соперники успевали уплотнятся перед чужой штрафной, что было губительно для модели игры Муссы.

В отличии от раннего этапа его карьеры под руководством Гарсии, команда начала играть в более узкий футбол в атаке, но при данном построении в обороне соперников не создается свободных зон, которые необходимы французу для выполнения своих излюбленных маневров.

В конечном итоге, в текущем сезоне треть ударов Дембеле в сторону чужих ворот приходилась на ситуации за пределами штрафной, когда лицом к лицу с ним стояли соперники — в два раза больше, чем в течении первых двух сезонов в Лионе. Результат предсказуем — два гола из общих 45-и за Лион пришлись на выстрелы из-за пределов штрафной.

Как видим, мадридский Атлетико подписал достаточно непростого футболиста, для которого Диего Симеоне придется перестраивать модель игры своей команды в атаке. Очевидным партнером в передней линии для Дембеле является Луис Суарес, который своими перемещениями в чужой штрафной способен смещать акценты защитников в сторону от Муссы. С другой стороны, возникает логичный вопрос — захочет ли наставник "матрасников" во второй раз в сезоне вносить изменения в игру своей команды ради футболиста, который находится в обойме на правах арендного соглашения?

Источник: The Coaches Voice

Перевод: Илья Береза, Football.ua