Испания

Итальянский форвард сменит АПЛ на Ла Лигу.

Нападающий Вулверхэмптона Патрик Кутроне в ближайшее время перейдет в Валенсию, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, клубы находятся на завершающей стадии переговоров. Арендное соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Кутроне перебрался в Вулверхэмптон за 22 млн евро в 2019 году, однако в январе прошлого года был отдан в аренду Фиорентине, которая досрочно вернула футболиста в АПЛ.

В нынешнем сезоне Кутроне провел 17 поединков, в которых отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в услугах Патрика заинтересован Удинезе.