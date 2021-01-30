Итальянский форвард сменит АПЛ на Ла Лигу.
Патрик Кутроне (по центру), Getty Images
30 января 2021, 10:02
Нападающий Вулверхэмптона Патрик Кутроне в ближайшее время перейдет в Валенсию, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По информации источника, клубы находятся на завершающей стадии переговоров. Арендное соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.
Кутроне перебрался в Вулверхэмптон за 22 млн евро в 2019 году, однако в январе прошлого года был отдан в аренду Фиорентине, которая досрочно вернула футболиста в АПЛ.
В нынешнем сезоне Кутроне провел 17 поединков, в которых отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в услугах Патрика заинтересован Удинезе.