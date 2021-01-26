Италия

Итальянский клуб планирует усилить атакующую линию.

Ранее на Football.ua сообщалось, что Фернандо Льоренте дал согласие на трансфер в Удинезе, а Вулверхэмптон ведет переговоры с итальянским клубом о трансфере Кутроне.

Сегодня же Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что клуб Луки Готти в шаге от приобретения форварда Вулверхэмптона Патрика Кутроне и нападающего Наполи Фернандо Льоренте.

Также в источнике отмечается, что после оформления обоих трансферов Удинезе продаст форварда Кевина Лазанью Вероне за 10 миллионов евро.