Итальянский клуб планирует усилить атакующую линию.
Фернандо Льоренте, Getty Images
26 января 2021, 11:03
Ранее на Football.ua сообщалось, что Фернандо Льоренте дал согласие на трансфер в Удинезе, а Вулверхэмптон ведет переговоры с итальянским клубом о трансфере Кутроне.
Сегодня же Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia сообщает, что клуб Луки Готти в шаге от приобретения форварда Вулверхэмптона Патрика Кутроне и нападающего Наполи Фернандо Льоренте.
Также в источнике отмечается, что после оформления обоих трансферов Удинезе продаст форварда Кевина Лазанью Вероне за 10 миллионов евро.