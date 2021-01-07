Англия

"Волки" подыскали замену травмированному Раулю Хименесу.

Рауль Хименес (слева) и призванные его заменить Патрик Кутроне (справа), getty images

Рауль Хименес (слева) и призванные его заменить Патрик Кутроне (справа), getty images

Ранее опубликованная информация о возможном досрочном возвращении итальянского нападающего Патрика Кутроне из аренды в Фиорентине обратно в стан английского Вулверхэмптона нашла свое официальное подтверждение.

На клубном сайте "волков" было опубликовано сообщение о скором прибытии футболиста на Британские острова.

23-летний нападающий последние 12 месяцев провел в составе флорентийской команды, за которую сумел отыграть 34 поединка, отметившись при этом четырьмя голами, большая часть из которых пришлась на отрезок после вынужденной весенней карантинной паузы.

В новом футбольном году форвард принял участие в 13 играх (281 минута), однако сумел оформить лишь одну голевую передачу в рамках поединка Кубка Италии против фриульского Удинезе (1:0).

Актуальная трансферная стоимость воспитанника Милана и Паредиэнсе составляет 12 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Коллектив Нуну Эшпириту Санту нуждался в игроке на позиции форварда в результате тяжелой травмы головы, которую получил основной нападающий команды — мексиканец Рауль Хименес.

Пока главная ударная сила этого сезона в составе "волков" продолжает свое восстановление, клуб возлагает серьезные надежды на футболиста, который успел сыграть 12 матчей в АПЛ в свой прошлый период пребывания на Британских островах в первой половине сезона-2019/20, отметившись при этом двумя забитыми мячами.

Ближайший поединок Вулверхэмптона пройдет в следующий вторник, 12 января, когда команда Санту примет на своем поле Эвертон.