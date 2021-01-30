Испания

Подопечные Хулена Лопетеги добыли важные три очка.

Эйбар принимал Севилью в рамках 21-го тура Ла Лиги.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте поединка после того, как форвард гостей Луис Окампос успешно реализовал пенальти.

Спустя десять минут после начало второй половины встречи Хоан Хордан удвоил преимущество "летучих мышей".

Хозяева так и не сумели ответить команде Хулена Лопетеги.

По итогу поединка Севилья (39 очков) обошла Барселону и поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Эйбар же продолжил свое пребывание на 15-й строчке (20 очков).

Эйбар — Севилья 0:2

Голы: Окампос, 28 (с пенальти), Хордан, 55

Эйбар: Дмитрович (Йоэль) — Посо (Корреа), Оливейра, Бигас, Арбилья — Инуи (Леон), Диоп (Гарсия), Экспосито, Сальватьерра — Муто (Энрич), Кике

Севилья: Боно — Навас (Видаль), Кунде, Гомес (Диего Карлос), Акуна (Рекик) — Торрес (Ракитич), Фернандо, Хордан — Сусо (Эль-Хаддади), Эн-Несири, Окампос

Предупреждения: Оливейра, Диоп, Арбилья, Корреа — Гомес, Эль-Хаддади, Ракитич

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