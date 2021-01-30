Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав на поединок 21-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед .

Отметим, что украинец выйдет с первых минут в АПЛ во втором матче подряд. По итогам предыдущей встречи с Вест Бромвичем (5:0) он попал в сборную 20-го тура АПЛ по версии WhoScored.

Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко.