Англия 30 января 2021, 16:22 Зинченко — в старте на Шеффилд Юнайтед Украинец выйдет на поединок АПЛ с первых минут. Александр Зинченко, Getty Images 30 января 2021, 16:22 Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в стартовый состав на поединок 21-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед . Отметим, что украинец выйдет с первых минут в АПЛ во втором матче подряд. По итогам предыдущей встречи с Вест Бромвичем (5:0) он попал в сборную 20-го тура АПЛ по версии WhoScored. Ранее наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко. Люди Александр Зинченко Команды Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте