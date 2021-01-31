Зарплатная ведомость звездного аргентинца будоражит рассудок.
Лионель Месси, Getty Images
31 января 2021, 08:50
Испанское издание El Mundo del Siglo XXI создало большой информационный повод для мировой футбольной общественности, опубликовав на своих страницах детали соглашения аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской Барселоной.
Общей суммой, в которую обходится содержание Месси для "блаугранас", называются фантастические 555 237 619 евро, согласно документу, который был подписан в 2017-м году. Эту величину составляют ежегодные выплаты заработной платы в размере 138 809 404 млн евро, а также два бонуса: за продление действующего соглашения 115 225 000 евро и лояльность клубу 77 929 955 евро.
Согласно графику выплат, на данный момент Лионель получил 92% процента от общей суммы. Издание подчеркивает, что данная величина "представляет собой сумму фиксированной заработной платы, стоимости прав на использование изображения футболиста, а также ряда неопубликованных многомиллионных бонусов, надбавок и ряда переменных денежных вознаграждений в зависимости от различных целей".
Исходя из суммы оклада в 138 809 404 евро брутто за сезон и соответствующей налоговой ставки в Испании (самая высокая ставка подоходного налога с физических лиц для дохода по трудовому договору, к которой прибавляется ставка корпоративного налога для дохода согласно имиджевому контракту, из возможных), можно утверждать, что годовая зарплата Лионеля Месси составялет 74,9 млн евро нетто, или же — 210 297 евро нетто в день.
В недавнем прошлом аргентинец своим очередным голом помог команде пройти в следующий раунд Кубка Испании.
Следующий матч каталонская Барселона сыграет 7 февраля в гостях против севильского Бетиса.