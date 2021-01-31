Испания

Зарплатная ведомость звездного аргентинца будоражит рассудок.

Испанское издание El Mundo del Siglo XXI создало большой информационный повод для мировой футбольной общественности, опубликовав на своих страницах детали соглашения аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской Барселоной.

Общей суммой, в которую обходится содержание Месси для "блаугранас", называются фантастические 555 237 619 евро, согласно документу, который был подписан в 2017-м году. Эту величину составляют ежегодные выплаты заработной платы в размере 138 809 404 млн евро, а также два бонуса: за продление действующего соглашения 115 225 000 евро и лояльность клубу 77 929 955 евро.

Согласно графику выплат, на данный момент Лионель получил 92% процента от общей суммы. Издание подчеркивает, что данная величина "представляет собой сумму фиксированной заработной платы, стоимости прав на использование изображения футболиста, а также ряда неопубликованных многомиллионных бонусов, надбавок и ряда переменных денежных вознаграждений в зависимости от различных целей".

Исходя из суммы оклада в 138 809 404 евро брутто за сезон и соответствующей налоговой ставки в Испании (самая высокая ставка подоходного налога с физических лиц для дохода по трудовому договору, к которой прибавляется ставка корпоративного налога для дохода согласно имиджевому контракту, из возможных), можно утверждать, что годовая зарплата Лионеля Месси составялет 74,9 млн евро нетто, или же — 210 297 евро нетто в день.

В недавнем прошлом аргентинец своим очередным голом помог команде пройти в следующий раунд Кубка Испании.

Следующий матч каталонская Барселона сыграет 7 февраля в гостях против севильского Бетиса.