Испания

Каталонская команда недовольна и готова обратиться в суд.

Барселона на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу публикации информации о контракте с нападающим Лионелем Месси.

Ранее испанское издание El Mundo пролило свет на детали четырехлетнего соглашения аргентинца с "блаугранас".

"В связи с информацией, опубликованной сегодня в газете El Mundo, в отношении профессионального контракта, подписанного между Барселоной и Лионелем Месси, клуб сожалеет о публикации, поскольку, это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.

Барселона категорически отрицает какую-либо ответственность за публикацию этого документа и будет принимать соответствующие судебные меры против газеты за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации.

Барселона выражает свою абсолютную поддержку Лионелю Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он работал, чтобы стать лучшим игроком в мире и в истории футбола", — говорится в заявлении Барселоны.

Если исходить из информации El Mundo, то за пять месяцев до завершения нынешнего контракта Месси заработал 511 540 545 евро.