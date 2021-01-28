Испания

Аргентинец демонстрирует впечатляющую стабильность.

Нападающий Барселоны Лионель Месси отметился голом в поединке 1/8 финала Кубка Испании против Райо Вальекано.

Это взятие ворот стало для аргентинца 15-м во всех турнирах в сезоне-2020/21. ,

По информации OptaJose, Месси забивает 15 и более мячей в составе Барселоны в пятнадцатом сезоне кряду.

Также напомним, что во вчерашнем матче Месси побил рекорд Барселоны по числу матчей в Кубке Испании.

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