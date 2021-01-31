Испания

Команды поделили очки в 21-м туре чемпионата Испании.

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги Хетафе сыграл вничью с Алавесом (0:0).

Мат был достаточно равным, однако ни одна из команд не сумел поразить ворота друг друга.

Хетафе обосновался в середине таблицы, на 11-й строчке, а Алавес пока идет в зоне вылета, на 18-й позиции.

Хетафе — Алавес 0:0

Хетафе: Яньес, Эчейта, Суарес, Шакла, Кукурелья, Аленья (Анхель Родригес, 79), Тимор, Арамбарри, Максимович, Кубо (Портильо, 79), Мата.

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Дуарте, Химо Наварро, Тачи, Ману Гарсия, Пина, Риоха (Марин, 83), Лежен, Дейверсон (Батталья, 79), Хоселу.

Предупреждения: Арамбарри, Лежен, Ману Гарсия, Суарес, Яньес.