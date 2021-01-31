Испания

Уругвайский вингер отправился за игровой практикой в Испанию.

Крайний полузащитник Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри продолжит карьеру в Алавесе. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

19-летний уругваец перебрался в новый клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона.

В октябре прошлого года Пельистри перебрался на Олд Траффорд из Пеньяроля, однако с того момента так и не провел ни одного поединка за первую команду "красных дьяволов".

За молодежку Манчестер Юнайтед на счету Факундо Пельистри 8 поединков, в которых он забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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