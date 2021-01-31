Испания

Команда Рональда Кумана справилась с колючим соперником.

В поединке 21-го тура испанской ЛаЛиги каталонская Барселона сошлась в домашнем противостоянии с Атлетиком из Бильбао.

Команда Рональда Кумана на правах хозяев очень агрессивно начала и могла уходить на перерыв, выигрывая с крупным счетом. Однако в первом тайме удалось лишь раз отметиться в воротах баскского клуба. Лео Месси шикарным ударом со штрафного открыл счет в матче. К слову, этот гол стал для звездного аргентинца 650-м в футболке Барселоны во всех турнирах.

Атлетик отыгрался в начале второй половины матча, и сделал это не без доли везения. Рауль Гарсия прорвался по правому флангу и прострелил на дальнюю штангу, где Альба в борьбе против Де Маркоса вколотил мяч точно в нижний угол собственных ворот. Игроки Барсы требовали отменить гол. Якобы Де Маркос нарушал правила против Альбы, но арбитр встречи Лаос не увидел ничего крамольного в действиях вингера Атлетика.

Развязка наступила за 15 минут до окончания встречи. Мингеса прорвался по флангу и после паса от Дембеле прострелил в касание на дальнюю штангу, а там одинокий Гризманн вколотил мяч в сетку.

Барселона берет реванш у Атлетика за поражение в Суперкубке Испании (2:3) и выходит на вторую позицию в чемпионате, обойдя мадридский Реал по дополнительным показателям. В следующем туре каталонцы отправятся в гости к Бетису.

Атлетик остался на 11-ой строчке чемпионата. В следующем туре подопечные Марселино сыграют домашний матч с Валенсией.

Барселона – Атлетик 2:1

Голы: Месси, 20, Гризманн, 74 – Альба, 49 (автогол).

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Умтити, Альба – Пьянич (Роберто, 67), де Йонг, Педри – Дембеле (Брэйтуэйт, 87), Месси, Гризманн (Ленгле, 84).

Атлетик: Симон – Капа (Лекуэ, 84), Альварес, Мартинес, Бершиш — Де Маркос (Беренгер, 67), Гарсия, Венседор (Весга, 66), Муниаин — Гарсия, Уильямс (Вильялибре, 84).

Предупреждения: де Йонг, 47 — Рауль Гарсия, 33, Альварес, 40, Капа, 78.