Испания

Уругвайский нападающий поделился секретом точности в исполнении штрафных ударов.

В поединке 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико успешно продлил свою победную серию в результативном гостевом противостоянии против Кадиса (4:2), а уругвайский нападающий Луис Суарес сумел улучшить собственные показатели результативности за счет двух очередных точных ударов.

Один из них — со штрафного на 28-й минуте — стал настоящим украшением матча, поэтому журналисты испанского издания Marca попросту не смогли пройти мимо возможности задать вопрос игроку на послематчевой пресс-конференции о секретах в технике исполнения стандартного положения.

"Я долгое время находился плечом к плечу с Лионелем Месси в Барселоне. Он отвечал за штрафные во время игр, однако это не мешало нам дополнительно тренировать данный компонент после подготовительных занятий вместе с командами. Кроме того, в Ливерпуле и сборной Уругвая я также оформил несколько голов схожим образом.

Сегодня я решил взять на себя эту ответственность. Несколькими днями ранее мы практиковались в исполнении штрафных, поэтому чувствовал уверенность в собственных силах", — рассказал форвард "матрасников".

Уругваец также отметил оппонентов, которые заставили его команду испытать трудности в определенные моменты игры: "Мы знали, что Кадис способен усложнить нам задачу по добыче результата во время поединка. У них на острие играет прекрасный форвард Альваро Негредо, поэтому их кроссы регулярно заставляли нас нервничать. Было сложно исключить этот компонент из их игры, но мы, в итоге, справились".

"Пока я нахожусь в хорошей форме, я стремлюсь дать максимум своей команде и использовать каждый шанс, который мы создаем вместе с партнерами. Просто наслаждаюсь моментом", — подытожил Луис Суарес.

На счету нападающего уже 14 результативных ударов в текущем розыгрыше национального первенства, к которым можно прибавить две голевые передачи.

Мадридский Атлетико с 50-ю набранными очками в 19 поединках возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая каталонскую Барселону, идущую второй, сразу на 10 пунктов. Свой следующий матч подопечные Диего Симеоне проведут дома против Сельты из Виго.