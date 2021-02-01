Матч Ла Лиги завершился победой хозяев.
Игроки Бетиса, фото getty images
01 февраля 2021, 23:59
Бетис в рамках поединка 21-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Осасуну и победил с минимальным преимуществом в счете.
Единственный гол во встрече забил нападающий "бетикос" Борха Иглесиас в конце второго тайма.
Бетис — Осасуна 1:0
Гол: Иглесиас, 79
Бетис: Роблес — Руис (Сидней, 46), Морено, Манди, Эмерсон — Каналес (Гуардадо, 86), Акуоку, Родри (Тельо, 70), Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Фекир — Морон (Иглесиас, 58).
Осасуна: Эррера — Видаль, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Хуан Крус — Монкайола (Мартинес, 84), Ойер, Рубен Гарсия (Торрес, 64), Перес (Адриан, 84), Барха (Санчес, 64) — Кальери (Гальего, 77).
Предупреждения: Роблес — Монкайола