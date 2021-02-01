Бетис в рамках поединка 21-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Осасуну и победил с минимальным преимуществом в счете. 

Единственный гол во встрече забил нападающий "бетикос" Борха Иглесиас в конце второго тайма.

Бетис — Осасуна 1:0
Гол: Иглесиас, 79

Бетис: Роблес — Руис (Сидней, 46), Морено, Манди, Эмерсон — Каналес (Гуардадо, 86), Акуоку, Родри (Тельо, 70), Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Фекир — Морон (Иглесиас, 58).

Осасуна: Эррера — Видаль, Давид Гарсия, Унаи Гарсия, Хуан Крус — Монкайола (Мартинес, 84), Ойер, Рубен Гарсия (Торрес, 64), Перес (Адриан, 84), Барха (Санчес, 64) — Кальери (Гальего, 77).

Предупреждения: Роблес — Монкайола