Испания

Испанец продолжит свою карьеру в знакомом ему чемпионате.

Испанский полузащитник Хесе Родригес продолжит карьеру в составе Лас-Пальмаса, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня футболист пройдет медицинское обследование, а завтра он будет представлен перед командой, за которую он выступал в 2017 году на правах аренды.

27-летний испанец начинал свою карьеру в мадридском Реале, после чего в 2016 году перебрался в ПСЖ, но закрепиться в составе парижан у него не удалось.

В итоге он множество раз отправлялся в аренды, после чего был секс-скандал, из-за которого ПСЖ расторг с ним контракт. В текущей кампании он провел лишь два поединка в Лиге 1, в которых отыграл 22 минуты.