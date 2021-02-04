Испания

У французского форварда выявили COVID-19.

Атлетико Мадрид на своем официальном сайте объявил о новом выявленном случае заражения COVID-19 среди футболистов первой команды.

Так, положительный тест на коронавирус сдал нападающий Мусса Дембеле, в январе этого года перебрался в стан "матрасников" из Лиона на правах арендного соглашения до конца сезона.

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Французский форвард отправился на изоляцию в соответствии с протоколом Ла Лиги, а также рекомендациями органов здравоохранения Испании.

В текущем сезоне Дембеле провел 16 матчей за Лион, в которых сумел лишь единожды отметиться взятием ворот соперника, а за Атлетико футболист дебютировать еще не успел.

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