Испания

Завершился последний матч четвертьфинала турнира.

В рамках последнего четвертьфинального матча Кубка Испании Бетис на своем поле уступил Атлетику из Бильбао в серии пенальти.

Так стали известны все полуфиналисты турнира: Барселона, Леванте, Севилья, Атлетик.

Барселона в четвертьфинале одолела Гранаду (5:3). Леванте оказался сильнее Вильярреала (0:1). Севилья, в свою очередь, обыграла Альмерию (0:1).

Отметим, что на стадии полуфинала будет по два матча. Первые состоятся 10-го февраля, а ответные пройдут 4-го марта.

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