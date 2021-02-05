Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.
футболисты Атлетика, twitter.com/AthleticClub
05 февраля 2021, 13:10
В рамках четвертьфинального поединка Кубка Испании Бетис на своем поле уступил Атлетику из Бильбао.
По итогам основного времени и двух овертаймов команды не выявили сильнейшего, хоть и обменялись забитыми мячами, а уже в послематчевой серии пенальти удачливее оказались баски.
Смотрите видео голов и обзор матча Бетис — Атлетик:
Бетис - Атлетик 1:1 (1:4 в серии пенальти )
Голы: Хуанми, 84 — Р. Гарсия, 90+4
Бетис: Роблес, Монтойя, Манди, Руис, Миранда, Родригес, Карвалью, Руибаль (Гуадрадо), Каналес, Фекир (Сидней), Иглесиас (Хуанми)
Атлетик: Симон, Берчиче, Мартинес, Альварес, Лекуэ (морсильо), Беренгер, Весга (Капа), Гарсия (Венседор), де Маркос, Р. Гарсия, Вильялибре (Уильямс)