Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.

В рамках четвертьфинального поединка Кубка Испании Бетис на своем поле уступил Атлетику из Бильбао.

По итогам основного времени и двух овертаймов команды не выявили сильнейшего, хоть и обменялись забитыми мячами, а уже в послематчевой серии пенальти удачливее оказались баски.

Смотрите видео голов и обзор матча Бетис — Атлетик:



Бетис - Атлетик 1:1 (1:4 в серии пенальти )

Голы: Хуанми, 84 — Р. Гарсия, 90+4

Бетис: Роблес, Монтойя, Манди, Руис, Миранда, Родригес, Карвалью, Руибаль (Гуадрадо), Каналес, Фекир (Сидней), Иглесиас (Хуанми)

Атлетик: Симон, Берчиче, Мартинес, Альварес, Лекуэ (морсильо), Беренгер, Весга (Капа), Гарсия (Венседор), де Маркос, Р. Гарсия, Вильялибре (Уильямс)