Испания

Дубля Моралеса не хватило для победы клубу из Валенсии.

Завершился поединок 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором Леванте принимал на своем поле Гранаду.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами, а после перерыва Моралес забил свой второй гол в ворота гостей и, казалось, принес непростую победу "лягушкам" в данном противостоянии.

Однако форвард Гранады Роберто Сольдадо буквально перед финальным свистком вернул равновесие в счете и спас для своей команды ничейный результат.

Леванте — Гранада 2:2

Голы: Моралес, 30, 67 — Кенеди, 43, Сольдадо, 90+2

Леванте: Фернандес, Мирамон (Постиго, 82), Везу, Клерк, Дуарте, Мелеро, Рочина (Де Фрутос, 64), Радоя, Леон (Дани Гомес, 64), Рохер Марти (Барди, 82), Моралес (Сон, 74).

Гранада: Руй Силва, Марин (Пуэртас, 46), Перес (Херман Санчес, 88), Вальехо, Фулькье, Этеки (Вико, 74), Монторо, Кенеди (Мачис, 59), Дуарте, Суарес, Молина (Сольдадо, 74).

Предупреждения: Моралес - Монторо, Сольдадо, Суарес.