Полузащитник Лацио стал лауреатом первого месяца 2021 года в чемпионате Италии.
Сергей Милинкович-Савич, фото Серии А
05 февраля 2021, 16:26
Руководство итальянской лиги присудило приз лучшему игроку января 2021 года в Серии А Сергею Милинковичу-Савичу — сообщил официальный сайт организации.
Игрок месяца по версии Серии А определяется на основании статистического рейтинга Stats Perform. По его данным техническая эффективность полузащитника Лацио составила 95%, правильность принятия решений — 94,5%, 12 км пробега за игру и другие высокие показатели.
Стоит отметить, что Ассоциация профессиональных футболистов Италии лучшим игроком января назвала нападающего Дженоа Маттиа Дестро.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.