Италия

Полузащитник Лацио стал лауреатом первого месяца 2021 года в чемпионате Италии.

Руководство итальянской лиги присудило приз лучшему игроку января 2021 года в Серии А Сергею Милинковичу-Савичу — сообщил официальный сайт организации.

Игрок месяца по версии Серии А определяется на основании статистического рейтинга Stats Perform. По его данным техническая эффективность полузащитника Лацио составила 95%, правильность принятия решений — 94,5%, 12 км пробега за игру и другие высокие показатели.

Стоит отметить, что Ассоциация профессиональных футболистов Италии лучшим игроком января назвала нападающего Дженоа Маттиа Дестро.

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