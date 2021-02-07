Испания

Наставник каталонской Барселоны не стал разделять мнение своего подопечного о принципиальном сопернике.

В одном из своих предыдущих интервью центральный защитник каталонской Барселоны Жерар Пике сделал недвусмысленное заявление о том, что арбитры испанской Ла Лиги, в большей степени, отдают предпочтение мадридскому Реалу.

Однако наставник испанца, Рональд Куман, оказался не согласен с мнением своего подопечного, обсудив данный вопрос в интервью локальному ежедневному изданию Post United, на которое ссылается Diario AS.

"Это лишь его мнение, — сказал нидерландский специалист, — Я могу комментировать только текущий сезон, так как только приступил к работе вместе с командой, но не предыдущие сезоны.

Имели место быть решения, которые явно были направлены не в нашу пользу, но я все равно придерживаюсь мнения, что они не были направлены против нас. Это были персональные решения рефери, а также бригады VAR.

Я всегда думаю, что отношение судей к обеим командам справедливое. Они делают вердикт по тому, что видят, и не поддерживают какую-либо из команд", — подытожил Рональд Куман.