Завершился очередной матч чемпионата Испании.
Осасуна - Эйбар, getty images
07 февраля 2021, 21:24
В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги Осасуна в домашнем матче переиграла Эйбар (2:1).
В первой половине встречи команды обменялись голами. За хозяев забил Кальери, а з:а гостей Кике.).
Однако на 87-й минуте Осасуна сумела вырвать победу. Решающий мяч забил Будимир.
Осасуна - Эйбар 2:1
Голы: Кальери, 18, Будимир, 87 — Кике, 44
Осасуна: Эррера, Аридане, Санчес, Видаль, Давид Гарсия, Торро, Ойер Санхурхо (Монкайола, 63), Рубен Гарсия (Иньиго Перес, 90), Барха (Роберто Торрес, 63), Будимир (Гальего, 90), Кальери (Адриан, 71).
Эйбар: Дмитрович, Арбилья, Рафа Соареш, Бигас (Бургос, 46), Оливейра, Экспосито (Кике Гонсалес, 90), Ресио (Диоп, 74), Хиль, Энрик (Посо, 74), Кике Гарсия (Альварес, 86), Муто.