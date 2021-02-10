Испания

Форвард "сине-гранатовых" уверен в своих перспективах в клубе.

Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт рассказал о своих планах на каталонский клуб.

"У меня много целей. Я знаю, что добьюсь успеха. Я уверен в себе, в своей судьбе и продолжу работать.

Меня нисколько не удивил мой переход в Барселону, я уверен в себе. Я понял, что все мои труды приносят плоды", – цитирует Брайтвейта Diario Sport со ссылкой на Canal Football Club.

Ранее Football.ua рассказал о пути датчанина от Мидлсбро до Барселоны.

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