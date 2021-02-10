Форвард "сине-гранатовых" уверен в своих перспективах в клубе.
Мартин Брайтвейт, Getty Images
10 февраля 2021, 07:51
Нападающий Барселоны Мартин Брайтвейт рассказал о своих планах на каталонский клуб.
"У меня много целей. Я знаю, что добьюсь успеха. Я уверен в себе, в своей судьбе и продолжу работать.
Меня нисколько не удивил мой переход в Барселону, я уверен в себе. Я понял, что все мои труды приносят плоды", – цитирует Брайтвейта Diario Sport со ссылкой на Canal Football Club.
Ранее Football.ua рассказал о пути датчанина от Мидлсбро до Барселоны.
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