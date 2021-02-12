Испания

Football.ua рассказывает историю человека, который открыл двери в европейский футбольный мир для юного аргентинского гения.

Большой, но далеко не самой заметной, персоне в истории каталонской Барселоны 13 января 2021 года исполнилось 74 года отроду. Вряд ли кто-то из футбольных фанатов современности застал и хорошо сохранил в своей памяти 16-летнюю карьеру Карлеса Решака (также известного под прозвищем "Чарли") в качестве профессионального футболиста в составе "блаугранас" (328 матчей, 81 гол).

Чуть более свежим в воспоминании, возможно, будет его провал на должности главного тренера каталонской команды образца сезона-2001/02 годов, когда Барселона "влетала" на внутренней арене любому неудачно подвернувшемуся сопернику, а в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА уступила мадридскому Реалу.

Но нет, далеко не этими моментами запомнился данный персонаж. "Я думал, что мой друг имеет в виду игрока 17-18 лет. Но нет, этому парню было всего 13". Эпохальная фраза, сказанная Решаком в уже таком далеком 2000-м году, которая в последствии даст старт процессу зарождения футбольного феномена современности. Как читатель мог уже догадаться, речь идет о Лионеле Месси.

Председатель трансферного комитета Барселоны — именно такую должность занимает "Чарли" по состоянию на текущий момент. Очевидно, что к ней его привела удивительная встреча с аргентинским футбольным агентом Орасио Гаджоли, которая пришлась на время путешествия Решака по странам Южной Америки в поисках новых футболистов для каталонского клуба. "Он связался со мной, потому что хотел привлечь мое внимание к молодому игроку", — вспоминает об этом моменте экс-футболист "блаугранас".

Однако, по прибытию в Аргентину, реакция Карлеса была далека от вдохновленной: "Я не собираюсь за ним смотреть. Слишком сложно подписать игрока в столь юном возрасте, и ты это знаешь, Горацио". Казалось бы, очевидная позиция Решака, но в жизни часто бывает так, что приходится идти против изначально установленных принципов.

Во-первых, юный Лионель Месси по вполне очевидным причинам не мог котироваться как гражданин Европейского союза, что существенно усложняло работу с ним представителей других клубов. С другой стороны — пресловутый возраст. Добавлялись сверху и особенности региона — договориться с аргентинской семьей о переезде в Европу было той еще задачей.

У сложившейся ситуации было всего два выхода: убрать перспективного паренька из персонального поля внимания, либо повестись на предложение агента, и продолжать работать в данном направлении. После фразы — "Давай сделаем это!" — было очевидно, в пользу какого варианта склонил свой выбор Решак.

Изначальное предложение было достаточно скромным и осторожным: "Клуб оплатит его поездку в Барселону. Давайте заберем его, вместе с семьей, на две недели и посмотрим, на что он способен. Если он так хорош, как вы, Горацио, говорите, мы посмотрим, как дальше развивать эту ситуацию" — с этого момента началась длинная история одного маленького аргентинского гения в каталонском клубе.

"Когда Месси впервые приехал в Барселону, я находился в командировке за рубежом, поэтому с ним работали другие тренеры клуба, — вспоминает Чарли, — Как только я вернулся, я первым делом подошел к ним с достаточно прямолинейным вопросом: "Мы подпишем его?".

Некоторые из них в ответ сказали "да", однако для всех было очевидным главное препятствие на пути к его переходу в нашу академию — никто из присутствующих не работал со столь юным игроком из страны, находящейся вне пределов ЕС. Кроме того, кто-то из тренеров сомневался в его физических способностях из-за специфического телосложения. Никто не верил, что такой маленький и щуплый паренек сможет вырасти в полноценного спортсмена.

К консенсусу мы так и не пришли, поэтому я предложил организовать ради него контрольный поединок, в котором мы смогли бы посмотреть на него в деле. При этом, в качестве соперников выступали дети на два года старше Лео. Очень сложной была игра.

17:00, будний день. Ровно к началу поединка я появился из подтрибунных помещений у одного из угловых флажков, после чего спокойно пошел к технической зоне. Пока я находился в движении, игра уже шла полным ходом, я смотрел на поле… Не помню точно, сколько занял этот недолгий путь, но, когда я добрался до скамейки, у меня в голове была только одна мысль: "Мы не можем его не подписать".

Пять минут? Не знаю, может и меньше мне понадобилось для того, чтобы точно понять для себя — если что-то необъяснимое не произойдет с этим парнем, он вырастет в топ-игрока. Я много лет был погружен в игру, видел блестящих футболистов, в том числе — наиболее перспективных юношей, но такого, как Месси, я никогда больше не встречал.

Он делал невероятные вещи для своего возраста. То же самое, что и сейчас, но в миниатюре. Дети его возраста играли здорово, но были словно механизмы — включались в игру, когда мяч приходил к ним. Лео был другим. Он сам искал мяч, любил его контролировать. Если он терял владение, то сразу же атаковал соперника, которому удавалось сделать отбор. Так продолжалось до тех пор, пока Месси не возвращал мяч себе. Ему был безразличен возраст и навыки оппонента.

В обычной жизни он был застенчивым, тихим и скромным пареньком. Но стоило ему только появиться на поле, как он менялся наиболее радикальным образом. Сложно это описать. Он был другим — рожденным побеждать, храбрым, потрясающим.

Следующие несколько недель были напряженными. Я боялся, что, а это часто случается с перспективными молодыми игроками, он покинет нас. Ни он, ни его отец не хотели, что Лео играл исключительно в товарищеских матчах. Они долго ждали полноценного вызова, что сильно их нервировало. Мне пришлось звонить президенту клуба Джоану Гаспарту. На мою информацию о том, что мы хотим подписать Месси, он воскликнул: "Не беспокой меня! Ему всего 13 лет! Кто в мире вспомнит о нас через восемь-девять лет, когда он будет играть в основном составе?".

Сейчас вы можете быть удивлены его реакцией. Но тогда это казалось обыденным. Работая в столь культовом клубе, как Барселона, нелегко принимать решения на ближайшие десятилетия. Вам больше надо думать о повседневной рутине, краткосрочной и среднесрочной стратегиях. Что будет через восемь лет? Вас этот вопрос не должен волновать. Такова специфика работы.

Бюрократия — лучшее слово не из ругательных, которым можно было описать то, через что нам пришлось пройти на пути к подписанию Лионеля. Без активного участия члена исполнительного совета, Хуана Лакуэвы, этот процесс затянулся бы еще сильнее.

Тем временем, Месси работал с несколькими молодежными командами разных уровней: A, B, C. Играл только товарищеские матчи — официальные для него были закрыты. Естественно, игрока и его родных такая ситуация сильно раздражала. При этом, Лионель еще и травмировался — малая берцовая кость — и не мог играть в течении двух месяцев. Такая ситуация ломает профессиональных футболистов, а тут — молодой мальчик, ребенок. Другая страна, отсутствие семьи рядом (мать вернулась в Аргентину), нет друзей, нет футбола — положение Месси было близким к критичному.

Помню один из звонков его отца: "Что там по контракту? Мы с сыном не собираемся ждать вечность! Если мы не уладим этот вопрос в ближайшее время, мы вернемся в Аргентину". Я вошел в его положение. Он пожаловался мне, что они неоднократно приезжали на базу клуба, но их всякий раз просили вернуться на следующий день.

В ситуацию пришлось вмешиваться незамедлительно. Я, агент семьи Месси — Орасио, и его отец встретились в одном известном теннисном клубе в Барселоне, которым владел мой отличный приятель Хосеп Мария Мингвелла, также, футбольный агент. Помню, мы долго разговаривали, а в конце я попросил у официанта лист бумаги, и закончил нашу беседу следующим текстом.

"В Барселоне, 14 декабря 2000 года, с г-ном Мингвелла и Орасио в качестве свидетелей, я, Карлос Решак, футбольный директор Барселоны, обязуюсь подписать под мою ответственность и, несмотря на некоторые противоположные мнения, игрока Лионеля Месси, за финансовыми обязательствами, которые мы дополнительно согласуем".

Очевидно, что это клочок бумаги был абсолютно бесполезным, никчемным, с точки зрения юридической силы. Но именно этим шагом я четко дал понять, что Месси мы не отпустим. Это сняло напряжение для всех сторон. В конечном итоге, мы выполнили свое обещание. Да, это было сложно и долго, но мы сделали это — подписали будущего лучшего игрока в истории Барселоны.

Уже в скором времени я стал главным тренером "блаугранас", проработав с 2001 по 2002 год, после чего перешел в другие подразделения клуба. Однако, на мой интерес к развитию Месси в молодежных командах это совершенно не повлияло. Его первым тренером стал Хорди Роура, и впечатления этого специалиста были исключительно положительными: "Месси просто невероятен", — говорил он мне. Помню я и звонок от Тито Вилановы: "Чарли, у меня в команде есть отличный игрок! — Кто он? Как его зовут? — Месси". В большем объеме информации я не нуждался.

Подобное я слышал от каждого тренера, которому приходилось работать с Лео: Пеп Гвардиола, Франк Райкаард, Тито, Луис Энрике, Тата Мартино и другие. Они все считали его лучшим в мире. Когда он дебютировал в основной команде под руководством Райкарда, я был очень счастлив. В своей первой игре он был ровно таким же, каким я его увидел в деле во время первого товарняка с академией Барселоны. Он сразу затребовал от партнеров мяч в свои ноги. Понимаете? Барселона с Роналдиньо в составе, а дебютант говорит отдавать ему мяч в атаке. Фантастика! К слову, именно бразилец отдал на него голевую передачу.

Месси исключительно счастлив, когда играет в футбол. Я еще не говорил с ним о том, что произошло прошлым летом, о его желании покинуть клуб. Но в текущем сезоне это уже не так важно — он вновь вернул свою форму. Я чувствую, что он останется в Барселоне. Единственное, что ему нужно, это команда, способная побеждать, прежде всего, у себя в голове, а все остальное он сделает самостоятельно. Так было всегда.

Мне становится забавно от того, что многие думают, что это я его открыл. Но, как я всегда говорю, я не открывал для себя Месси. Месси показал себя миру сам. Своей работой. Я просто оказался в нужном месте с клочком бумаги и ручкой. Впрочем, это лучшее решение, которое я принимал в своей жизни".

Источник: The Coaches Voice

Перевод: Илья Береза, Football.ua

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.