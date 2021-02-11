Испания

Наставник каталонской Барселоны прокомментировал неудачную игру его команды в матче против Севильи.

В рамках первого поединка полуфинальной дуэли Кубка Испании против андалузской Севильи, в которой каталонской Барселоне пришлось противостоять соперникам на их поле, "сине-гранатовые" потерпели поражение со счетом 0:2, а последний из мячей оказался на счету их бывшего футболиста — хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

Севилья — Барселона 2:0 Видео голов и обзор матча

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман в своем послематчевом интервью выразил недовольство выступлением своих подопечных в этой игре, однако призвал фанатов клуба не спешить с критикой футболистов.

"Я думаю, мы заслужили большего, — считает нидерландский специалист, — Мы хорошо играли и создавали достаточно голевых моментов. Думаю, результат не отражает того, что происходило на поле, это — слишком большая награда для наших соперников.

Мы попытаемся дать достойный ответ в домашнем поединке. Мы играли хорошо, однако нам противостояла отличная команда, очень сильная в физическом плане. У нас были шансы для гола. На матче присутствовал VAR, однако он не помог нам получить пенальти во втором тайме, хотя, как я считаю, предпосылки для него были.

Мы должны проанализировать нашу игру. Перед ответным матчем нам предстоит провести достаточно много важных игр, поэтому парни быстро устанут. Надо постараться сыграть на победу в ответном матче, надежда есть, пусть и расстановка сил теперь не в нашу пользу. Дома Барселона способна на многое", — подытожил наставник Барселоны.

Рональд Куман также призвал не поддавать критике персональные ошибки Самуэля Умтити, который дважды косвенно был виновен в пропущенных мячах. "Это были два неверных действия с его стороны. Мы оставили слишком много пространства на свое половине для наших соперников в обоих случаях. Но я думаю, что Умтити все равно был хорош в остальных ситуациях.

Да, он делал ошибки, но их делали и все остальные — это часть футбола. Несправедливым будет набрасываться исключительно на него, мы все вместе побеждаем и все вместе проигрываем".

Ответная игра Барселоны против Севильи в рамках Кубка Испании состоится 3 марта, а следующим поединком каталонской команды станет домашняя игра против Алавеса в рамках испанской Ла Лиги.