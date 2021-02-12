Атлетик принимал Леванте в рамках первого поединка 1/2 финала Кубка Испании и сыграл вничью с Леванте.

Гости открыли счет в середине первой половины игры благодаря точному удару Мелеро, но баски восстановили паритет в начале второго тайма — отметился Мартинес.

Атлетик — Леванте 1:1
Голы: Мартинес, 58 — Мелеро, 26

Атлетик: Симон — Мартинес, Берчиче, Альварес, Де Маркос — Р. Гарсия, Венседор (Весга, 46), Муниаин, Д. Гарсия (Лопес, 46), Капа (Беренгер, 46) — Уильямс (Вильялибре, 79).

Леванте: Карденас — Коке (Сон, 54), Постиго, Клерк, Дуарте — Радоя, Барди (Везу, 81), Мелеро (Мальса, 54) -  Де Фрутос (Рочина, 68), Марти (Дани Гомес, 68), Моралес.

Предупреждения: Мартинес, Р. Гарсия — Коке