Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона примет Алавес на своем поле в рамках поединка 23-го тура чемпионата Испании.

Барселона — Алавес

Суббота, 13 февраля, 22:00. Барселона, стадион Камп Ноу. Главный арбитр встречи — Хорхе Фигуэроа.

Барселона подходит к поединку не в самом лучшем настроении, ведь несколькими днями ранее "сине-гранатовые" уступили Севилье на выезде со счетом 0:2 в рамках 1/2 финала Кубка Испании. После такого результата будет довольно сложно пробиться в следующую стадию, но долго зацикливаться на неудаче нельзя, ведь дела в чемпионате тоже идут не лучшим образом.

Каталонцы после 21 сыгранного матча набрали 43 балла и идут на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от первого места на восемь баллов. К тому же, у Атлетико еще и игра в запасе. Все последние матчи Барселоны проходили при достаточно большом количестве забитых голов. Для "сине-гранатовых" отрицательным фактом являются пропущенные голы.

Алавес, в свою очередь, выдал неудачную серию результатов и лишь в последних играх стал возвращаться в свою лучшую форму, пытаясь наверстать упущенное. Так, скромный клуб сыграл вничью с Хетафе, а затем обыграл Вальядолид в матче за шесть очков на своем поле, что позволило выбраться из зоны вылета.

Не стоит забывать, что после этого матча Барселону уже вскоре ждет противостояние с Пари Сен-Жермен в рамках Лиги чемпионов, а потому каталонцы захотят побыстрее решить исход поединка, чтобы сэкономить силы для парижан. Рональд Куман по-прежнему не может рассчитывать на Фати, Коутиньо, Роберто и Пике. У гостей не будет важного элемента обороны — Эли.

Не сыграют: Роберто, Фати, Коутиньо, Пике — Эли