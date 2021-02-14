Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 23-го тура испанской Ла Лиги.

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги текущему лидеру национального первенства пришлось сыграть непростой гостевой поединок против Гранады. Сумев открыть счет в заключительные полчаса игрового времени, подопечные Диего Симеоне практически сразу пропустили, после чего были вынуждены повторить ранее приложенные усилия для того, чтобы остаться абсолютным лидером турнирной таблицы, не уменьшая при этом отрыв от преследователей (2:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Гранада — Атлетико 1:2

Голы: Янгель Эррера, 66 — Льоренте, 63, Корреа, 75

Гранада: Руй Силва — Дуарте, Херман Санчес, Вальехо — Нева, Фулькье (Кина, 79), Этеки (Янгель Эррера, 58), Монторо (Гоналон, 69) — Мачис (Соро, 79), Молина, Кенеди (Пуэртас, 69).

Атлетико: Облак — Фелипе, Савич, Эрмосо — Сауль, Карраско, Кондогбиа (Врсалько, 46), Коке, Льоренте — Корреа, Луис Суарес.

Предупреждения: Луис Суарес, Сауль, Савич, Коке, Карраско.