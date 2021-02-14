Хавбек "сине-гранатовых" доволен завершенным поединком Ла Лиги.
Рикард Пуч, Getty Images
14 февраля 2021, 08:33
Полузащитник Барселоны Рикард Пуч прокомментировал победу над Алавесом (5:1) в матч 23-го тура Ла Лиги.
"Мы в отличной форме, о чем говорят 7 побед подряд в чемпионате. После того, как мы забили первый гол, соперник стал играть более открыто, и у нас стало больше свободного пространства".
Отметим, что в данной встрече хавбек впервые с июля прошлого года провел на поле все 90 минут за каталонцев.
"Я очень рад, что сыграл все 90 минут, это по-настоящему воодушевляет. Я благодарен Куману за предоставленное время.
Теперь можно сосредоточиться на ПСЖ, мы с нетерпением ждем этой игры и намерены соответствовать сопернику, – цитирует Пуча Marca.
Ранее сообщалось, что Милан собирается арендовать Пуча у Барселоны.
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