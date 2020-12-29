Италия

Полузащитник Рики Пуч может в январе перебраться в Италию.

Милан обратился к Барселоне по поводу возможной аренды Рики Пуча — ссылается Football Italia на информацию от репортера Sky Sport Italia Карло Пеллегатти.

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник обделен игровой практикой (3 минуты в Ла Лиге и 74 минуты в Лиге чемпионов) в Барселоне, но тренер Милана Стефано Пиоли считает, что Рики может быть полезен его команде.

За свою карьеру в Барселоне Пуч провел в первой команде 14 матчей в чемпионате (0 голов) и 3 в Кубке Испании (0), а также сыграл 3 матча в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Милан интересуется форвардами Селтика и Аякса.

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