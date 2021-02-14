Испания

"Сливочные" не рассчитывают на валлийца и испанца.

Реал не намерен возвращать форварда Гарета Бэйла и планирует расстаться с Иско в летнее трансферное окно, об этом сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter.

Валлиец, выступающий на правах аренды в Тоттенхэме не удовлетворяет нужды лондонского клуба. Бэйл вернется в Реал, если "шпоры" откажутся продлевать его аренду.

Источник сообщает, что в таком случае Реал летом выставит нападающего на трансфер, как и Иско.

Ранее главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался о нападающем своего клуба Гарете Бэйле и полузащитнике Деле Алли.

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