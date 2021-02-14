Англия

Наставник "шпор" поделился мыслями о футболистах своего клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказался о нападающем своего клуба Гарете Бэйле и полузащитнике Деле Алли.

"Можно только приветствовать хороших игроков, когда они здоровы, готовы играть и способны помочь своему клубу. Но тренеры, как и все люди, могут принимать неверные решения.

Никто не скажет: "Я не хочу, чтобы этот игрок помогал нам, зная о его уровне и потенциале".

Имеются ли у Бэйла и Алли нужные навыки? Да, и они отлично об этом знают. Если они здоровы и готовы играть – добро пожаловать. Нам нужны все игроки.

В матче с Сити Бэйл вышел и сыграл неплохо. У него был шанс забить. Никаких проблем после матча. Возможно, он сыграет в четверг, а если и нет – то на выходных. Если он будет здоров и готов – мы ждем его", – приводит слова Моуриньо Evening Standart.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуриньо не рассчитывает на Бэйла — валлиец вернется в Реал.

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