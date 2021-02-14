Испания

55-летний специалист уже тренировал зелено-полосатых.

Эльче на своем официальном сайте объявил о назначении Франа Эскрибы на должность главного тренера команды.

Контракт между 55-летним специалистом и испанским клубом, который он тренировал в период с 2012 по 2015 год, рассчитан до конца нынешнего сезона.

До этого Эксриба работал с такими клубами, как Хетафе, Вильярреал, Сельта. Валенсия, Атлетико и Бенфика.

Ранее Эльче уволил с поста наставника Хорхе Альмирона, под руководством которого команда опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице Ла Лиги.